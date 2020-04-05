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ГлавнаяОбществоВойна

В зоне ООС украинские военные сбили российский беспилотник

Стоимость такого беспилотника составляет около $2 млн.

Украинские военные на Донбассе в воскресенье, 5 апреля, сбили произведенный в Российской Федерации беспилотный летательный аппарат.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Там уточнили, что такие беспилотники с 2012 года производят в России, их стоимость составляет около 2 млн долларов.

Летательный аппарат передали специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, с начала суток 5 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение.

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