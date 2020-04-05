На Донбассе ранен украинский военный

Боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня.

С начала суток в воскресенье, 5 апреля, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов позиций подразделений операции Объединенных сил один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр ООС.

"В ходе обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации", - сообщается в вечерней сводке штаба.

Большинство обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле населенных пунктов Каменка, Гнутово, Авдеевка, Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли Хутор Вольный и Крымское.

"В результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавший боец был оперативно доставлен в военно-медицинского учреждение, ему предоставлена медицинская помощь", - сообщают в штабе.

Отмечается, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОСС.