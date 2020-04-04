Как вернуть деньги, уплаченные туроператору?
АктуальноКак вернуть деньги, уплаченные туроператору?
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
На аукционах б/у авто США и Кореи продолжается обвал цен из-за пандемии
На аукционах б/у авто США и Кореи продолжается обвал цен из-за пандемии
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Черновцах на улице застрелили мужчину

Пострадавший умер во время операции.

Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновцах выстрелом из огнестрельного оружия смертельно ранили 33-летнего местного жителя.

Об этом сообщила местная полиция.

Стрельба произошла в субботу на улице Воробкевича. Пострадавшего доставили в больницу с ранением живота, он умер во время оказания медицинской помощи.

Фото: cv.npu.gov.ua

Сотрудники полиции начали поиски стрелявшего. Открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления виновному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также