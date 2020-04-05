Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт

В Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабмина и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина из-за коронавируса. Об этом заявил мэр Запорожья Владимир Буряк.

"Получил от вас очень много сообщений по поводу работы общественного транспорта в Запорожье с понедельника. Действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера возможно правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу", - написал Буряк.

Городской глава, посоветовавшись с юристами, принял решение не останавливать общественный транспорт.

"Завтра большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. Но, обращаю ваше внимание, что в транспорте можно находиться только в маске или респираторе. Призываю всех не выходить из дома без крайней необходимости ", - сообщил мэр.

В то же время он предупредил, что в случае выдачи Кабмином нового постановления в городе соберут штаб и будут оперативно принимать решения.

Напомним, с 23 марта в Запорожье отменены льготы на общественный транспорт. С 25 марта в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в ряде городов Украины общественный транспорт прекратил работу или, как в Киеве, им разрешили пользоваться только отдельным категориям граждан.