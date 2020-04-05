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Вооруженные формирования РФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Среди военных потерь нет, ранена жительница прифронтового поселка.

Вооруженные формирования РФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

В субботу, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

"Противник применял запрещенные к размещению у линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации ", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, населенных пунктов Славное, Водяное, Опытное, Павлополь.

Дважды оккупанты открывали огонь по украинским военнослужащим вблизи Орехового - девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем, у Новотошковского применили минометы калибра 120 мм и 82 мм (всего восемь мин), у Новоалександровки выпустили две мины 82-го калибра, в районе Травневого - восемь мин из минометов калибра 82 мм.

Кроме того боевики обстреляли позиции ООС у поселка Гольмовский под Горловкой, в районе Пивденного и Новолуганского.

Также оккупанты из станковых противотанковых гранатометов обстреляли жилой сектор Верхнеторецкого. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу в Торецком.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки, 4 апреля бойцы ВСУ ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

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