Вооруженные формирования РФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

В субботу, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

"Противник применял запрещенные к размещению у линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации ", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, населенных пунктов Славное, Водяное, Опытное, Павлополь.

Дважды оккупанты открывали огонь по украинским военнослужащим вблизи Орехового - девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем, у Новотошковского применили минометы калибра 120 мм и 82 мм (всего восемь мин), у Новоалександровки выпустили две мины 82-го калибра, в районе Травневого - восемь мин из минометов калибра 82 мм.

Кроме того боевики обстреляли позиции ООС у поселка Гольмовский под Горловкой, в районе Пивденного и Новолуганского.

Также оккупанты из станковых противотанковых гранатометов обстреляли жилой сектор Верхнеторецкого. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу в Торецком.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки, 4 апреля бойцы ВСУ ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.