Во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке

Полиция Львова в субботу составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке.

На сайте полиции говорится, что около 13:30 в парке Высокий Замок патруль встретил мужчину, провел с ним разъяснительную беседу и рассказал о новых правилах карантина.

Мужчина пообещал, что пойдет домой, но через полчаса эти же полицейские встретили его в другой стороне парка. Они попросили документы для установления личности, что привело к конфликту. Мужчина начал вести себя агрессивно, нецензурно матерился, вырвал из рук полицейского буклет о правилах карантина и напал на него, повредив форму.

В результате нарушителю выписали протокол по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Также открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК (сопротивление полицейскому).

Напомним, что с 4 апреля в Украине запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.

С 6 апреля вступит в силу запрет на пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты - респиратора или маски (можно самодельной).