​Суд взыскал в госбюджет 80 млн гривен залога за экс-нардепа Микитася и назначил новый - 100 млн гривен

Высший антикоррупционный суд взыскал в госбюджет 80 млн гривен залога, внесенного за бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), и назначил ему новую меру пресечения - 100 млн гривен залога.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в фейсбуке.

"3 апреля следственный судья ВАКС по результатам рассмотрения ходатайства прокурора САП с залогодателя - одного из подозреваемых по делу завладение квартирами Нацгвардии - взыскал залог в размере 80 млн гривен. Кроме того к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в большем размере - 100 млн гривен с возложением соответствующих обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор САП ходатайствовал об изменении Микитасю меры пресечения и применения залога вбольшего размера с возложением на подозреваемого обязанностей, предусмотренных ст. 194 УПК Украины.

ВАКС согласился с доводами прокурора и удовлетворил ходатайство САП в полном объеме.

Основанием для обращения в суд с ходатайством стало нарушение Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом раннее. Так, по информации "Центра противодействия коррупции", экс-глава "Укрбуда" Микитась провел совещание, на котором присутствовали другие подозреваемые по делу о квартирах Нацгвардии.

Напомним, Микитась подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

В октябре прошлого года Микитасю избрали меру пресечения в виде залога в 5,5 млн гривен. Апелляционная палата изменила его на содержание под стражей с альтернативой залога в 80 млн гривен. В случае внесения залога подозреваемый обязался носить электронный прибор контроля. 25 октября родственники Микитася внесли за него 80 млн гривен залога, в тот же день он вышел из СИЗО.

В феврале 2020 года ВАКС продлил обязательства для Микитася и обязал его носить электронный браслет до 14 апреля.