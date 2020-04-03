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Суд удовлетворил иск Коломойского к Гонтаревой о защите чести и репутации

Олигарху не понравилось интервью в LB.ua.

Суд удовлетворил иск Коломойского к Гонтаревой о защите чести и репутации
Фото: kstati.dp.ua

Судья Шевченковского районного суда Ирина Макаренко вынесла решение в пользу олигарха Игоря Коломойского в деле против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и Института Горшенина.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

Иск касается интервью Гонтаревой, которое она дала LB.ua в сентябре 2019 года. Тогда она откровенно изложила свое видение о ситуации с поджогами ее имущества и, в частности, рассказала, что подозревает Коломойского в случившемся с ней.

Судья Макаренко решила, что утверждения Гонтаревой об истце формируют негативное общественное мнение, разрушают имидж и его репутацию, а, следовательно, нарушают его права на уважение чести, достоинства и деловой репутаци.

Суд приказал Гонтаревой в течение пяти календарных дней после вступления судебного решения в законную силу дать опровержение своим заявлениям, а Институту Горшенину - опубликовать его на веб-сайте LB.ua.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу по возвращении апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

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