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Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом

Принятие документа грозит запуском процесса отмены международных санкций.

Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Украина заблокировала инициированную Российской Федерацией "Декларацию о солидарности ООН в период угрозы Covid-19".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только что Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)»", - написал глава украинского МИДа в фейсбуке.

Кулеба пояснил, что "в тексте под благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности - запуск процесса отмены международных санкций".

"Ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий. На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, очевидная манипуляция России", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он отметил, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом, в частности, другую резолюцию ГА ООН на эту тему, "которая не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН".

"Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", - резюмировал Дмитрий Кулеба.

Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица назвал предложенную РФ "декларацию о солидарности" "политическими манипуляциями" во время пандемии.

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