"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию

Россия пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить санкции за агрессию против Украины. Потому санкции действуют, они эффективны и должны продолжаться до тех пор, пока враг не уйдет с украинской земли.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью телеканалам "Прямой", "Эспресо" и "5 канал".

"Россия пытается делать свою работу - она ставит вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию - эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят - снимите санкции", - отметил Порошенко.

"А еще в дополнение, когда российская нефть сейчас стоит 16 долларов вместо 120, у России физически не остается денег", - отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что вопрос Донбасса и Крыма несмотря на попытки России не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС продлены. "Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно - нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что ни вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности", - убежден Петр Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления - несмотря на то, что нынешняя власть отдает Кремлю важных свидетелей этих преступлений.

"Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс - и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность", - убежден Петр Порошенко.