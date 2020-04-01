​Зеленский подписал закон о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, принятый парламентом 30 марта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% к заработной плате медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги находящимся дома гражданам - до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС.

"Закон, который подписал глава государства, позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощено админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов", - говорится в сообщении.

Документом предусмотрена также выплата помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы - сотрудники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничений трудовых прав или уменьшение зарплаты.

"Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически - гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующие учреждения", - подчеркивают в пресс-службе президента.

Также отмечается важность предусмотренного законом запрета повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. "А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени", - добавили в ОП.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей: первая группа - с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 до 5 млн грн, третья группа - с 5 млн до 7 млн грн.