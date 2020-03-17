Разумков подписал законы о борьбе с распространением коронавируса

Они уже направлены на подпись Владимиру Зеленскому.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Об этом сообщили на сайте парламента.

Речь идет о законах под номерами 3219, 3220, 2538 та 2539. Они уже направлены на подпись президенту Украины, после чего вступят в силу.

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни" предусматривает:

быстрое проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19, по упрощенной процедуре - без применения электронных торгов;

ввоз лекарственных средств, предназначенных для борьбы с COVID-19 без таможенного налога и НДС - для снижения цен закупки;

надбавку медикам, которые заняты ликвидацией заболевания в размере до 200% зарплаты;

возможность работникам по решению работодателя работать из дома или получить неоплачиваемый отпуск на все время карантина;

защиту прав ВПЛ - запрет на отмену справки о принятии на учет вынужденных переселенцев;

гарантию для предоставления жилищно-коммунальных услуг на период карантина - штрафы и пеня за неуплату не начисляется, услуги нельзя отключить, граждан нельзя выселить за неуплату;

отнесение карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

введение административной ответственности за нарушение правил карантина - штрафы от 17 000 до 34 000 для граждан, от 34 000 до 170 000 для должностных лиц. Уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм - штраф вырастет с 1700 грн до 17-51 000, возможен арест на 6 месяцев, ограничение воли до 3 лет, лишение воли до 3 лет, если это привело к гибели людей - лишение воли до 8 лет;

подачу электронных деклараций до 1 июня, а не 1 апреля.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы о поддержке плательщиков налогов на период осуществления мер, направленных на мероприятия для предотвращения коронавирусной болезни" предусматривает:

выплату помощи по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты во время противодействия COVID-19 за время в самоизоляции или госпитализации;

с 1 марта 2020 по 30 апреля 2020 граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите;

в этот же период не будут накладывать штраф за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную выплату ЕСВ, не подачу отчетности об его уплате;

мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020;

продление до 1 июля 2020 срока подачи годовой декларации;

неначисление с 1 марта по 30 апреля 2020 платы за землю, налога на недвижимость;

с 1 марта по 30 апреля ФОП освобождаются от ЕСВ.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на повышение доступности лекарственных средств и медпрепаратов, которые закупаются лицом, уполномоченным на совершение закупок в сфере здравоохранения", среди прочего, предусматривает прямые закупки лекарств у отечественных и иностранных поставщиков, что поможет избежать накрутки цен.

Закон о повышении доступности лекарств и медпрепаратов за средства госбюджета предусматривает освобождение до 31 декабря 2022 от уплаты НДС лекарственных средств, которые закупаются Закупочной организацией.