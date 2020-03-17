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Музыканта Харчишина проверили на коронавирус после поездки в Италию

Тест оказался негативным, но у него диагностировали воспаление легких.

Музыканта Харчишина проверили на коронавирус после поездки в Италию
Валерий Харчишин
Фото: Валерий Харчишин / Facebook

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин заподозрил у себя коронавирус, поскольку недавно вернулся из Италии, и у него появились симптомы инфекции.

Об этом он сообщил в фейсбуке. Музыкант также опубликовал фото из больницы.

"Я один из тех кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса описанного в анамнезах COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовало обратиться в "скорую", - поделился Харчишин.

По его словам, скорая из пригорода Киева доставила его в больницу города Белая Церковь.

"Тест мне все же сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева. Он показал отрицательный результат, но, по рентгену у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви и в течение двух часов через невероятные пробки любителей туалетной бумаги фаршированной гречкой, я буду добираться до ближайшей киевской больницы, чтобы лечить свою пневмонию... в частной клинике", - сообщил музыкант.

Он также отметил, что время трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового "больного" в больницу не привезли.

Напомним, в Италии с 12 марта введены беспрецедентные ограничительные меры из-за коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, не работают бары, рестораны, парикмахерские и большинство офисов. Школы, спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения по всей стране были закрыты еще раньше.

15 марта Украина эвакуировала 125 своих граждан из Италии. Это первый борт, который эвакуировал украинцев, потерявших возможность вернуться на родину из-за закрытия границ между странами Европы. Сообщалось, что коронавируса у них не обнаружили, но все отправились на самоизоляцию.

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