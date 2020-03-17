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СБУ и военные опровергли слухи о вертолетах-дезинфекторах

Угроза коронавируса - не повод для паники, "а тем более - для абсурда".

СБУ и военные опровергли слухи о вертолетах-дезинфекторах
Фото: EPA/UPG

Служба безопасности Украины опроверга слухи о распылении химикатов для дезинфекции с вертолетов.

В пресс-центре СБУ отметили, что в последнее время киберспециалисты Службы фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине.

"Свежий пример - слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23.00 до 5.00", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ посоветовали взвешенно относиться к любой непроверенной информации. Там выразили уверенность, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. "А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", - добавили в СБУ.

В свою очередь Командование Воздушных Сил ВСУ отметило, что угроза коронавируса - не повод для паники, "а тем более - для абсурда".

"Данная "новость" не соответствует действительности, направлена на распространение панических настроений и дезинформации населения. Никакие самолеты и вертолеты ничего не распыляют!", - подчеркнули военные.

Они призвали украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокационные вбросы.

"Руководствуйтесь официальными источниками информации, рекомендациям Минздрава, сохраняйте спокойствие, и берегите своих близких!", - говорится в сообщении.

16 марта в соцсетях начала появляться информация о вертолетах, которые якобы будут распространять химикаты от коронавируса над разными городами Украины.

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