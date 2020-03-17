"Мы на войне": Макрон о чрезвычайных мерах во Франции для борьбы с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ограничительных мерах в стране в связи с распространением эпидемии Covid-19.

Вечером в понедельник, 16 марта, глава государства выступил с телевизионным обращением к нации, в котором призвал французов не паниковать, проявить солидарность и ответственность.

"Никогда еще Франция не предпринимала такие меры в мирное время", - цитирует Макрона RFI.

Власти решили ужесточить ограничения. Прежде всего, Эмманюэль Макрон объявил о переносе второго тура муниципальных выборов, не уточнив, на какой срок. Ранее днем премьер-министр Франции Эдуар Филипп провел консультации с главами политических партий и парламентских групп и предложил назначить второй тур выборов на 21 июня вместо следующего воскресенья.

"В прошлый четверг я обращался к вам", - попытался объяснить президент свое решение закрыть школы и высшие учебные заведения. Однако в минувшие выходные французы не соблюдали рекомендаций медиков и массово выходили на улицы и в парки, отмечает издание.

"Вы не только не бережете себя, вы не бережете ваших близких", - укоризненно отметил Макрон.

Поэтому в качестве вынужденной меры и "после совета с экспертами" президент объявил о новых ограничительных мерах, которые вступают в силу с 12:00 вторника, 17 марта, и продлятся "как минимум" 15 дней.

Эти меры касаются запрета на любые собрания на улице или в помещении. Перемещения будут ограничены до "строго необходимых", коими президент назвал только поход в магазин за продуктами, визиты к врачам или поездки на работу для тех, кто не может работать удаленно.

При этом глава государства обещал, что на улицах городов будет проводиться контроль. В ближайшие часы правительство выпустит декрет с подробностями новых запретов и санкций.

Кроме этого, президент Франции объявил, что с полудня вторника, 17 марта, сроком на 30 дней будут закрыты внешние границы Шенгенской зоны и ЕС. Международные поездки разрешены только тем французам, которые желают вернуться на родину.

Наконец, Эмманюэль Макрон объявил о том, что проведение всех предпринимаемых правительством реформ приостанавливается, включая пенсионную реформу. Правительство отныне займется только кризисной ситуацией.

"Это беспрецедентные меры. Но мы на войне, санитарной войне. Враг невидим (…) Но мы его победим", - сказал Макрон.

Ранее ограничительные меры в связи с распространением коронавируса введи ряд стран, в том числе в Европе. Первой из них была Италия, которая стала очагом распространения болезни.