В Нидерландах отменили массовые мероприятия и закрыли школы

Власти Нидерландов ввели запрет на проведение мероприятий численностью более 100 человек и отменили занятия в школах до 6 апреля 2020 года.

Об этом сообщили министр медицинского обеспечения Бруно Брёйнс и министр образования Арье Слоба, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что 15 марта было объявлено о введении дополнительных мер по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19. В частности, введен запрет "на проведение любых мероприятий с численностью участников более 100 человек". Закрыты музеи, театры, школы, точки общепита, фитнесклубы. Отменены все спортивные соревнования.

Власти страны также призвали граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфекций самоизолироваться. Также рекомендовано ограничить "любое общение с родственниками, особенно с пожилыми или с ослабленным здоровьем".

Жителям страны предложено при возможности перейти на удаленный режим работы.

Напомним, Евросоюз решил временно ограничить въезд на территорию ЕФ для нераспространения коронавируса, оставив "зеленые коридоры" для транспортировки жизненно необходимых грузов.

Франция, и Великобритания входят в число стран, которые больше всего поражены новым коронавирусом. По состоянию на утро 16 марта во Франции было свыше 5400 случаев заражения (127 человек умерли), в Великобритании - 1395 (умерли 35).

В Нидерландах о первой смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщалось в начале марта, умер 86-летний мужчина.