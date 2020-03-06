В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Нидерландах от осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, умер 86-летний мужчина. Об этом пишет NU.nl.

Отмечается, что 86-летний мужчина был госпитализирован в больницу в городе Роттердаме. Как именно он заразился коронавирусом SARS-CoV-2, пока неизвестно. В воскресенье он обратился к медикам и пожаловался на плохое самочувствие. Тест на коронавирус показал позитивный результат.

На данное время в Нидерландах коронавирус диагностировали у 82 человек. Большинство заразилось вирусом в Италии или через контакт с людьми, которые посещали эту страну.

Напомним, количество больных коронавирусом в мире превысило 98 000, выздоровели более 50% пациентов. Самое большое количество заболевших - более 80 000 - зафиксировали на материковом Китае. На втором месте по количеству больных - Южная Корея, где инфицировались почти 6300 человек. На третьем месте Италия - там заболели 3 858 человек.