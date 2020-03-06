В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые

По мере распространения коронавируса SARS-CoV-2 даже в лучшем случае его жертвами станут 15 миллионов человек, а мировой ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов США.

Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на результаты исследования австралийских ученых.

Ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии COVID-19 на мировую экономику.

Четыре из семи рассматриваемых сценариев исследуют влияние распространения COVID-19 за пределами Китая. В седьмом сценарии рассматривается глобальное воздействие, при котором умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени.

"Но даже в модели низкой серьезности - или в наилучшем сценарии из семи, которые, как отмечается в документе, не были окончательными - исследователи AНУ оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн. долл. США, с предполагаемым числом погибших в 15 млн. человек. Они смоделировали свои оценки по примеру пандемии гриппа в Гонконге, от вспышки которой в 1968-1969 годах погибли около 1 миллиона человек", - говорится в публикации.

В модели высокой степени тяжести, смоделированной после пандемии испанского гриппа, из-за которой в период с 1918 по 1920 годы в мире погибло примерно 17-50 миллионов человек, глобальные потери ВВП могут достигать 9 триллионов долларов США. По этой модели число погибших превышает 68 миллионов.

"Наши сценарии показывают, что даже ограниченная вспышка может в краткосрочной перспективе оказать значительное влияние на мировую экономику", - сказал профессор экономики АНУ Уорик МакКиббин.

Он подчеркнул, что даже в лучшем случае воздействия низкой степени тяжести экономические последствия будут огромными, и странам необходимо работать вместе, чтобы максимально ограничить потенциальный ущерб.

Известно, что риск смерти пациентов от COVID-19 варьируется в зависимости от нескольких факторов, в том числе от того, где они проходят лечение, их возраста, а также ранее перенесенных болезней.

Исследование, проведенное в прошлом месяце в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний, показало, что вирус наиболее серьезно поражает пожилых людей с ранее существовавшими проблемами со здоровьем. Полученные данные свидетельствуют о том, что шансы умереть от болезни с возрастом возрастают.

Примечательно, что, согласно результатам исследования, пациенты в возрасте от 10 до 19 лет имели такой же шанс умереть от COVID-19, как и пациенты в возрасте от 20 до 30 лет, но заболевание оказалось гораздо смертельнее у людей в возрасте 50 лет и старше.

Исследование показало, что около 80% случаев COVID-19 являются легкими, и эксперты считают, что о многих случаях легкого заболевания не сообщалось, потому что некоторые люди не обращаются к врачу или в больницы для лечения.

Вспышка коронавируса, которая возникла в китайском городе Ухань в декабре 2019, уже привела к гибели более 3 тысяч человек, число инфицированных превысило 95 тысяч. Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание, известное как COVID-19, распространился по меньшей мере в 81 стране.

Напомним, китайские ученые обнаружили, что с начала вспышки в декабре 2019 новый коронавирус успел эволюционировать и разделился на два основных подтипа. Подтип L более агрессивный и распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане. Но в последнее время участились случаи типа S, который старше и менее агрессивен, что, возможно, объясняет замедление развития болезни в Китае.