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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 94,7 тыс. человек

Из общего числа больных 80,270 тыс. приходилось на материковый Китай.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 94,7 тыс. человек
Фото: EPA/UPG

По состоянию на вечер минувшей среды, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 94,752 тыс. человек.

Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших, передает "Интерфакс-Украина".

Из общего числа больных 80,270 тыс. приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 14,482 тыс., увеличившись за сутки на 2,514 тыс. случаев заражения.

В Южной Корее зарегистрировано 5,621 тыс. больных, скончались 32 человека, в Италии - 3,089 тыс. (во вторник вечером их насчитывалось 2,036 тыс.), скончались 107, в Иране - 2,922 тыс., скончались 92.

Более 100 заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, зарегистрированы в Японии (1,001 тыс., скончались 12), Франции (285, скончались четверо), Германии, (240), Испании (151, скончался один), Сингапуре (112), Гонконге (104).

Всего в мире по состоянию на вечер среды зафиксировано 3,249 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, вне материковой части Китая от него скончались 268 человек.

Напомним, китайские ученые обнаружили, что с начала вспышки в декабре 2019 новый коронавирус успел эволюционировать и разделился на два основных подтипа.

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