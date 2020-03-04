С 2018 вирус убил 2264 человека и заразил еще около 1200.

Последний пациент, лечившийся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, выписан из больницы 4 марта.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении вспышки этого острого вирусного заболевания, которая длилась в течение 19 месяцев. За этот период вирус убил 2264 человека и заразил еще около 1200, что сделало его второй по величине вспышкой Эболы в истории, передает Аljazeera.

4 марта пациентку выписали из больницы в восточной части города Бени. Отмечая это событие, персонал больницы пел, танцевал и барабанил по ведрам.

The last patient being treated for Ebola in the DR Congo has been discharged 🙌



Could this be the end of Ebola? pic.twitter.com/SGicfLNG63 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 4, 2020

В ДР Конго прошло 14 дней без новых подтвержденных случаев болезни. О завершении эпидемии может быть объявлено спустя 42 дня после последнего нового случая болезни, что эквивалентно двум циклам по 21 день, максимальному инкубационному периоду для вируса Эболы.

В ВОЗ предупреждают, что вспышка еще не закончилась, сославшись на трудности с отслеживанием случаев заболевания в восточной части ДРК, где продолжается вооруженный конфликт.

Несмотря на то, что в феврале количество больных сократилось, а в мире началась эпидемия нового коронавируса, ВОЗ заявила, что она по-прежнему считает, что вспышка Эболы является международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Нынешняя эпидемия - 10-я в ДРК с 1976 года. Густые тропические леса страны считаются естественным источником этой болезни.