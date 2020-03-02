Порядка 130 стран не затронуты коронавирусом, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения насчитали более 130 стран, в которых еще не были выявлены случаи заражение коронавирусом нового типа (SARS-CoV-2).

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, объясняя, почему до сих пор не объявлена пандемия.

"Мы ценим, что люди обсуждают, пандемия это или нет. Говорил и повторю еще раз: ВОЗ без колебаний объявит пандемию, когда это будет подтверждаться данными. Но нужно смотреть в перспективе. На сегодня из 88 913 случаев, зарегистрированных во всем мире, 90% находятся в Китае, в основном - в одной провинции. Из 8 739 случаев, зарегистрированных за пределами Китая, 81% приходится на четыре страны. Среди остальных 57 стран 38 сообщили о десяти случаях или меньше, 19 сообщили только об одном случае, и значительное число стран уже остановили вирус и не регистрировали его в течение последних двух недель", - сказал Гебрейесус.

"Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19. В некоторых странах зафиксированы первые случаи только вчера", - сказал он.

Гебрейесус отметил, что в некоторых странах зафиксированы случаи заражения групп людей, в которых передача вируса состоялась между членами семьи и при близких контактах.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. 90% случаев приходится на Китай.

Напомним, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого.