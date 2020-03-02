​Минздрав Беларуси подтвердил три случая заболевания коронавирусом

Министерство здравоохранения Беларуси подтверждает с высокой степенью достоверности три случая заболевания новым типом коронавируса SARS-CoV-2 в стране, однако намерено перепроверить данные в референс-лаборатории ВОЗ.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова на пресс-конференции в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас зарегистрировано уже три случая, это высокая степень достоверности", - сказала Жукова.

В то же время, по ее словам, Минздрав принял решение направить полученные результаты в одну из референс-лабораторий ВОЗ.

"Хотя в работе наших лабораторий мы уверены. Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - отметила Жукова.

По ее словам, для системы здравоохранения выявленные случаи заболевания означают "большую работу для поиска и обследования контактных".

Жукова сообщила, что заболевшие выявлены в Минске и Витебске. В то же время более подробную информацию о них в Минздраве сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность данных пациентов. По информации медиков, заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, 27 февраля в Беларуси подтвердили первый случай заражения на коронавирусом. SARS-COV-2 обнаружили у одного из студентов, приехавших из Ирана.