В Днепре на профилактику коронавируса выделили 98 млн гривен

В случае выявления коронавируса, 21-я инфекционная горбольница определена госпитальной базой.

Днепровский горсовет выделил 98 млн гривен на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

Средства направят на решение оперативных вопросов, связанных с профилактикой коронавируса (закупку необходимого медоборудования, лекарств, спецодежды и т.д.).

Департамент здравоохранения Днепропетровской области определил 21-ю городскую инфекционную больницу госпитальной базой в случае вспышки коронавируса в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовская область выделила 25 млн гривен на профилактические меры от относительно коронавируса.