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Замглавы Минздрава проверил больницы для пациентов с коронавирусом

Для приема пациентов определены госпитальные базы Житомира, Ровно и Сарн.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко посетил три госпитальные базы Житомира, Ровно и Сарн (Ровенская область), которые определены для приема пациентов с коронавирусной инфекцией SARS-COV-2.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Сообщается, что Ляшко пообщался с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам в случае фиксации и распространения коронавируса.

Фото: kmu.gov.ua

"Во время визита важно было понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации COVID-19", - говорится в сообщении.

Фото: kmu.gov.ua

Кроме того, во всех трех городах уже были проведены как минимум 2-3 учения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии.

В Кабмине напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.

"Медицинская система Украины готова к фиксации случае коронавирусной инфекции. У нас есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, 2 тыс. врачей-инфекционистов, 5 тыс. медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах", - подчеркивается в сообщении.

Накануне в Минздраве сообщили, что подозрение на коронавирус у двух украинцев, вернувшихся из Италии, не подтвердилось.

Также получены отрицательные тесты на коронавирус у эвакуированных из Китая граждан в медцентр "Новые Санжары". Они смогут выйти из обсервации в четверг, 5 марта, если результаты повторного исследования на коронавирус окажутся отрицательными.

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