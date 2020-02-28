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В ВОЗ повысили риски распространения коронавируса до "очень высокого"

Глава организации выразил обеспокоенность неготовностью систем здравоохранения. 

В ВОЗ повысили риски распространения коронавируса до "очень высокого"
Фото: EPA/UPG

Всемирная организация здравоохранения повысила риски распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "высокого" до "очень высокого". Об этом пишет "Голос Америки".

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что распространение вируса из Китая в Иран, Италию и другие страны, а также неготовность к этому систем здравоохранения вызывает беспокойство.

Отмечается, что все больше стран сообщают о первых случаях заражения на своей территории. 

Вирус наносит серьезный урон мировой экономике – на фондовых биржах седьмой день подряд наблюдается падение акций компаний и индексов.

Напомним, 28 февраля в Мексике подтвердили два первых случая заражения коронавирусом. Также первые инфицированные обнаружены в Беларуси, Литве и Азербайджане. 

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