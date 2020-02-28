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"Киевпастранс" показал, как дезинфицируют общественный транспорт

У водителей и контролеров меряют температуру.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" сообщило, что в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями общественный транспорт каждый день дезинфицируют. Об этом предприятие сообщило на фейсбуке.

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"Киевпастранс"

«В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства», - сказано в сообщении.

Фото: "Киевпастранс"
Фото: "Киевпастранс"

В Киевпастрансе также отметили, что влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляется ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи - раз в неделю, или в зависимости от уровня загрязнения.

Кроме того, врачи проверяют температуру водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

Фото: "Киевпастранс"

Напомним, в 2019 году жители Киева потеряли или забыли в наземном общественном транспорте 1927 вещей. Из самого необычного - собака, баночка с супом, сумка-холодильник, кий, подоконники. Чаще всего пассажиры забывают в автобусах, троллейбусах и трамваях разного типа карты, папки с документами и сумки.

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