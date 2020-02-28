В метро Киева разрешили бесплатно провозить музыкальные инструменты

Это было позволено с 1995 года, но после изменения правил за перевозку нужно было платить.

Киесовет изменил правила пользования Киевским метрополитеном и разрешил бесплатно провозить музыкальные инструменты в чехлах или другой упаковке.

Депутаты пояснили, что такое правило уже было введено в 1995 году, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

"После принятия новых правил пользования к депутатскому корпусу обращаются преподаватели, студенты и музыканты относительно оплаты за провозку музыкальных инструментов. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Нашим решением мы исправили этот изъян", – сообщила соавтор решения, депутат Киевсовета Виктория Муха.

Напомним, новые правила пользования метро были утверждены в ноябре 2019 года. Согласно с ними, запрещено попрошайничать, заниматься агитацией, совершать предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах.