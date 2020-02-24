На всех станциях метро Киева появятся дефибрилляторы

Вначале планировалось, что они появятся только на 20 станциях.

В 2020 году на каждый станции метро Киева появятся дефибрилляторы. Об этом сообщили на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Появление систем запуска сердца на станциях метрополитена предусмотрено одним из 23 проектов Общественного бюджета столицы.

"Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, но, учитывая важность проекта, сегодня их количество увеличилось до 52. То есть на всех станциях будут установлены дефибрилляторы", – говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2019 на станции киевского метро "Лукьяновская" открыли первый стеклянный открытый офис полиции. В открытом офисе также есть автоматический дефибриллятор для оказания помощи.