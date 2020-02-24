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Минздрав заявил о готовности медицинской системы к коронавирусу

Инфекционные больницы могут принять около 12 тысяч человек.

Минздрав заявил о готовности медицинской системы к коронавирусу
Виктор Ляшко
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения заявило о готовности медицинской системы к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину.

Об этом сказал на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Система здравоохранения готова принять больных с коронавирусной инфекцией и оказать качественную помощь. У нас есть около 12 тысяч кроватей в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов, около 5 тысяч среднего медицинского персонала в инфекционных больницах, у нас есть инфекционные боксы. Учитывая, что они используются на начальных стадиях развития вспышки и эпидемии, в дальнейшем размещение больных в боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения медицинских учреждений", - сказал он.

Количество аппаратов для искусственной вентиляции легких Ляшко не назвал. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ранее говорила, что в украинских больницах таких аппаратов есть почти полтысячи - 450-480 единиц.

"Мы анализировали количество тяжелых случаев, которые возникают у больных с коронавирусной инфекцией. Это в среднем до 20%, из них до 3% требуют реанимационных мер. В Украине сегодня есть возможность оказывать такую медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях", - сказал в свою очередь Ляшко.

Он утверждает, что с диагностическими тест-системами тоже проблем нет. "В лабораториях есть диагностикумы для проведения исследований в режиме реального времени полимеразной цепочной реакцией. Поэтому в принципе страна готова и будет реагировать на случаи, которые будут выявляться в Украине", - сказал он.

По его словам, на сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом и первоочередная задача - не допустить попадания это инфекции в страну.

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