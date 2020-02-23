К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"

Одной из иностранных гражданок, которая находится в обсервации в Новых Санжарах, вызывали скорую помощь из-за боли в животе. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Вчера в обсерваторе в иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование со специализированным профильным областным специалистом. В результате - принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения", - написал Ляшко.

По его словам, врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Они провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм.

"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуирована чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет", - отметил чиновник.

Он также сообщил, что остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо и не имеют признаков острых респираторных заболеваний.

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. Они должны находиться на карантине 14 дней.

Из-за паники и протестов, которые прошли в Новых Санжарах в день прибытия эвакуированных, к ним поселилась министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В субботу сообщалось, что у эвакуированных из Уханя не выявили симптомов COVID-19. Их собираются проверить на коронавирус с помощью тест-систем.