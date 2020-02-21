Ситуация в Новых Санжарах: проблема для будущих поколений

То, что произошло в Санжарах вчера — как не прискорбно, очередное доказательство того, что мы живем в обществе, в котором очень серьезно травмированы общечеловеческие и культурные ценности, равно как и способ коммуникации.

Фото: Главком

И это не явная проблема или вина нынешней или прошлой власти. Это проблема целых поколений людей, которые живут на украинской земле. Это вина каждого из участников нашего гражданского общества. Никогда государство не коммуницировало с людьми с точки зрения человеколюбия и добра. У нас не существует института человеческих и культурных ценностей, нет духовных лидеров. Такие вещи, как совесть, гуманизм, мораль — обесценены и не являются основополагающими в жизни украинцев.

Все мы несем ответственность за происходящее. Эта история — зеркало системного, нравственного и мировоззренческого кризиса общества, участниками которого является каждый из нас!

Люди живут в информационном вакууме, у них нет осознанных понятий добра и зла, поэтому требовать от них какого-то адекватного поведения или реакции бессмысленно.

У нас есть отличный шанс и возможность это изменить.

Главная проблема власти и элит — в их отношении к жителям своей страны. По каким-то причинам они считают кого-то хуже, а кого-то лучше, тем самым увеличивая пропасть между своими соотечественниками.

Пути примирения существуют, и, на самом деле, лежат на поверхности. Это воспитание культуры добра и солидарности, всеобщее толерантное отношение к любым событиям в мире. Доносить важность моральных ценностей, взаимопомощи и человеколюбия. Найти правильный путь и метод к умам и сердцам каждого жителя нашей страны. Показывать своем примере — верят действиям, а не словам.