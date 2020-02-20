В Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из Китая (обновлено)

Несмотря на протесты, все семь автобусов заехали на территорию пансионата.

В поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями, передает Hromadske.

По предварительной информации, приехали семь автобусов, водители были в защитных масках. Их сопровождали машины правоохранителей. Около 19:50 они все заехали на территорию санатория.

С ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, однако они не прекратили препятствовать им.

После 19:00 начались новые столкновения местных жителей и правоохранителей. По предварительной информации, есть пострадавшие. Один из местных жителей заявил, что его побили силовики, чтобы расчистить дорогу к санаторию. Еще одной женщине стало плохо из-за того, что "она переволновалась".

Митингующих оттеснили с главной дороги, ведущей к санаторию. Те, в свою очередь, зажгли шины, из-за чего начался пожар.

Часть людей прорвалась ближе к санаторию, наиболее агрессивно настроенные протестующие бросали в автобусы камни. Машины с эвакуированными они встречали криками: "Ганьба!"

Обновление 20:15. Одна из эвакуированных девушек опубликовала в соцсети фото двери автобуса, разбитого камнем.

На снимках других эвакуированных видно, что у автобусов разбиты окна. В одном из тех, куда попали камни митингующих, ехал маленьких ребенок.

Несмотря на протесты, все семь автобусов ближе к 21:00 заехали на территорию пансионата.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

С ночи 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли трассу на въезде в поселок, в связи с чем произошли стычки с правоохранительными органами.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков, туда же вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.