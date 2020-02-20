Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Сотрудник Госпогранслужбы сбил ребенка на переходе

Малолетняя девочка получила тяжелые телесные повреждения

Сотрудник Госпогранслужбы сбил ребенка на переходе
Фото: Autonews.ua

Государственное бюро расследований объявило подозрение сотруднику медицинского центра Государственной пограничной службы, который сбил ребенка на пешеходном переходе.

Об этом информирует пресс-центр ГБР.

Где именно произошло ДТП, не указывается.

Сообщается, что военнослужащий, находясь за рулем автомобиля Nissan Qashqai, совершил наезд на малолетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда потерпевшая получила тяжелые телесные повреждения.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении старшему ординатору Главного военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины в нарушении правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как сообщалось, 17 февраля пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также