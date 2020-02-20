Глава УГКЦ: "Не так опасен коронавирус, как вирус уничижения ближнего"

"Для того, чтобы перебороть страх, не хватает чувства человечности и добродетели христианской любви к ближнему".

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) прокомментировал протесты некоторых украинцев из-за эвакуированных из Китая граждан.

"Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины относительно возвращения наших соотечественников, которые оказались в зоне опасности современного коронавируса в Китае. Такая реакция людей является совсем не христианской", – процитировали Блаженнейшего Святослава на сайте УГКЦ.

Он подчеркнул, что можно понять людей, которыми руководит страх быть инфицированными, поскольку современные способы безопасности, предлагаемые медицинской системой Украины, являются ненадежными.

"Для того, чтобы перебороть страх, не хватает чувства человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не таким опасным является коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть разными медицинскими методами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", – подчеркнул глава УГКЦ.

Блаженнейший Святослав призвал органы государственной власти обеспечить украинское общество и тех, кто возвращается из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

"Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого проявления ненависти и не совершать преграды для возвращения к своим домам сыновей и дочерей Украины", – подытожил глава УГКЦ.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая вечером 19 февраля. В Украину он прибыл утром 20 февраля. Из Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду, так как на борт не пускали людей, у которых температура тела выше 37,2 градуса.

Украинцев разместят в медцентре "Новые Санжары". Они смогут покинуть место обсервации через 14 дней, после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

Тем не менее, в нескольких городах прошли акции против размещения эвакуированных сограждан. В частности, жители Микулинцев устроили молебен на блок-посту на въезде в санаторий. Ранее руководитель тернопольского санатория под давлением местных жителей написал отказ от приема украинцев из Китая.

На выходных аналогичные акции происходили в львовском поселке Шкло. Там тоже местные жители выступили против размещения эвакуированных.

14 февраля депутаты Обуховского райсовета на внеочередной сессии проголосовали за то, чтобы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и нардепу Александру Дубинскому с просьбой не допустить размещения на территории Обуховского района эвакуированных из Уханя украинцев.

19 февраля жители пригорода Львова перекрывали въезд в местный госпиталь из-за слухов о размещении в нем украинцев из Китая.

А после того, как стало известно, что людей привезут в Полтавскую область, жители Новых Санжар перекрывали дороги, требуя не размещать эвакуированных в местном санатории. В ходе протестов произошли столкновения митингующих с полицией.

Поместная Православная церковь Украины обратилась к гражданам в связи с эвакуацией украинцев из Китая в пгт Новые Санжары в Полтавской области. В ПЦУ призвали украинцев быть милосердными.