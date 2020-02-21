Проект трижды ставили на голосование, но он так и не собрал необходимые голоса.

Фото: adm-pl.gov.ua Полтавский облсовет

Полтавский облсовет на внеочередной сессии отказался принять обращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу событий в Новых Санжарах, куда эвакуировали на 14-дневную обсервацию украинцев из Уханя.

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА.

Глава ОГА Олег Синегубов, который находился на месте столкновений и успокаивал людей, обратился к депутатам.

"О том, что эвакуированных из Китая украинцев разместят в Новых Санжарах, я узнал только утром 20 февраля. И сразу выехал туда. Люди уже протестовали и были уверены, что к ним везут инфицированных граждан", - рассказал он.

Фото: adm-pl.gov.ua Олег Синегубов

"Пришлось вместе с медиками успокаивать местных жителей, объяснять им, что Новым Санжарам ничего не угрожает, к ним едут здоровые украинцы, все меры безопасности приняты. Число протестующих достигало 700-800 человек. Поведение отдельных полтавчан просто поражало - вместо помощи эвакуированным мы увидели то, за что стыдно всей стране. За их действиями стояли определенные манипуляторы, которые подстрекали людей, поставляли технику для возбуждения общественного порядка", - добавил Синегубов.

По информации начальника областной полиции Ивана Выгивского, по фактам столкновений было открыто пять уголовных производств. Временно задержали 24 человек, все - местные жители. За медицинской помощью обратились девятеро полицейских и один гражданский. Один работник Нацполиции пострадал серьезно, ему попали камнем в глаз.

На сессии депутаты также имели возможность задать вопросы представителю правительства - замминистра здравоохранения Виктору Ляшко. Больше всего вопросов было о причинах выбора места для обсервации именно медицинского центра в Новых Санжарах.

"Перед тем, как эвакуировать украинский из Китая, был изучен опыт 17 стран, которые уже это сделали. Мы понимали, что будет очень много вопросов и паники, и до последнего старались не разглашать место дислокации. Избирали не медучреждение закрытого типа, а санаторий с охраной, потому что еще раз подчеркиваю - люди приехали здоровые. Они уже прошли карантин в Китае, а теперь 14 дней должны находиться в обсервации. А она не предусматривает лечение. Если у эвакуированных людей появятся какие-либо симптомы болезни, их отвезут в инфекционное отделение, который есть в каждом областном центре. Поверьте, нет повода паниковать", - заверил Ляшко.

Фото: adm-pl.gov.ua Виктор Ляшко

После обсуждений ситуации депутаты три раза пытались проголосовать за обращение к президенту, но необходимое количество голосов не было набрано.

Фото: kolo.news Проект обращения, который депутаты не поддержали

Напомним, в четверг 45 украинцев и 27 иностранцев (в том числе гражданин Израиля), эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями, по фото было видно разбитые окна автобусов. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.