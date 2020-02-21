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Журналисты обнаружили захваченный РФ тральщик "Черкассы" в Севастополе

Рядом с кораблем стоят еще три захваченных РФ украинских судна.

Журналисты обнаружили захваченный РФ тральщик "Черкассы" в Севастополе
Фото: ru.krymr.com

Корреспонденты ресурса "Крым.Реалии" выяснили, что захваченный российскими оккупантами в 2014 году минный тральщик ВМС Украины "Черкассы" пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая.

Рядом с кораблем стоят еще три захваченных РФ украинских судна: тральщик аналогичного проекта – «Чернигов», и корветы «Луцк» и «Тернополь».

Бывший командир минного тральщика Юрий Федаш сразу опознал свой корабль и отметил, что в целом, захваченный плавсостав «находится в неухоженном состоянии».

Он отметил, что с того времени, как корабль захватили, его не красили. При этом оккупанты закрасили герб Черкасс.

Напомним, в марте 2014 года экипаж тральщика «Черкассы» держал оборону на озере Донузлав в течение трех недель, он дольше всех сопротивлялся попыткам захвата российскими оккупантами Крыма. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали сами россияне - уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк.

В апреле 2017 года режиссер Тимур Ященко начал съемки фильма о корабле «Черкассы». Премьера должна была состояться 24 августа 2018 года, однако ее перенесли из-за задержки постпродакшна. В результате премьера состоялась в 2019 году нав Одесском кинофестивале. В официальный прокат фильм выйдет 27 февраля.

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