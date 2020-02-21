Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
В Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из Китая (обновлено)
В Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из Китая (обновлено)
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
"Укрзализныця" прокомментировала травму пассажирки поезда "Киев - Бердянск"
"Укрзализныця" прокомментировала травму пассажирки поезда "Киев - Бердянск"
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция отпустила 23 задержанных за беспорядки в Новых Санжарах

Один участник протеста задержан на 72 часа. 

Полиция отпустила 23 задержанных за беспорядки в Новых Санжарах
Фото: okhtyrkamr.gov.ua

Правоохранители отпустили 23 из 24 задержанных участников протеста в Новых Санжарах, куда 20 февраля привезли на обсервацию эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран. Об этом пишут "Українські новини".

По данным спикера Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, личности задержанных установлены, их допросили.

Один из них задержан на 72 часа, за это время решится вопрос о сообщении ему подозрения и избрания меры пресечения.

Пятеро из девяти пострадавших правоохранителей госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь, но в госпитализации не нуждались. Сотрудники полиции получили различные травмы, в частности ранения головы и носа. 

Пострадавший из числа митингующих от лечения в больнице отказался.

Напомним, в поселке Новые Санжары Полтавской области полиция задержала 24 человека, протестующих из-за обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан. 

Во время столкновений в ходе протеста за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо. 

С ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, однако они не прекратили препятствовать им. После этого столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также