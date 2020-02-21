Полиция отпустила 23 задержанных за беспорядки в Новых Санжарах

Один участник протеста задержан на 72 часа.

Правоохранители отпустили 23 из 24 задержанных участников протеста в Новых Санжарах, куда 20 февраля привезли на обсервацию эвакуированных из Китая украинцев и граждан других стран. Об этом пишут "Українські новини".

По данным спикера Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, личности задержанных установлены, их допросили.

Один из них задержан на 72 часа, за это время решится вопрос о сообщении ему подозрения и избрания меры пресечения.

Пятеро из девяти пострадавших правоохранителей госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь, но в госпитализации не нуждались. Сотрудники полиции получили различные травмы, в частности ранения головы и носа.

Пострадавший из числа митингующих от лечения в больнице отказался.

Напомним, в поселке Новые Санжары Полтавской области полиция задержала 24 человека, протестующих из-за обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан.

Во время столкновений в ходе протеста за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

С ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, однако они не прекратили препятствовать им. После этого столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями.