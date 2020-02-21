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ООН направила на Донбасс шесть грузовиков гумпомощи

Для жителей Донбасса направили школьные принадлежности.

ООН направила на Донбасс шесть грузовиков гумпомощи
Архивное фото
Фото: goloskarpat.info

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированные территории Донбасса 6 грузовиков гуманитарной помощи. Об этом сказано в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Через КПВВ «Новотроицкое» к временно оккупированной территории Украины последовали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении.

Для жителей Донецкой и Луганской областей направили школьные принадлежности общим весом более 10 тонн.

Напомним, Красный крест 20 и 18 февраля направил на Донбасс гуманитарную помощь общим весом в 300 тонн.

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