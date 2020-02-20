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Красный Крест направил в ОРДЛО 200 тонн гумпомощи

Грузовики пересекли КПВВ "Новотроицкое".

Красный Крест направил в ОРДЛО 200 тонн гумпомощи
Архивное фото
Фото: restoring-donbass.com

Международный комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории Донбасса 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Сегодня, 20 февраля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от организации. 

Общий вес продуктовых наборов, которые Красный Крест передал жителями оккупированных территорий, составляет 200 тонн. Для жителей Донбасса были направлены продуктовые наборы. 

Напомним, предыдущая гуманитарная помощь от Красного Креста была направлена на Донбасс 18 февраля. Через КПВВ "Новотроицкое" проследовали пять грузовиков с продуктами.

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