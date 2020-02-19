С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперской пары", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: неподалеку Марьинки - из станковой противотанкового гранатомета - 12 выстрелов; рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия; рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрелы зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": в районе населенного пункта Луганское - из 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета; рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

Напомним, за прошедшие сутки количество обстрелов в зоне ООС выросло до 22, раненых – до четырех.

18 февраля российские оккупационные войска атаковали защитников Украины в Луганской области. В вечерней сводке сообщалось о 18 обстрелах, одном погибшем - солдате 72-й бригады Максиме Хитайлове, троих раненых и двоих военных с боевыми поражениями.

После боя в районе населенного пункта Золотое боевики запросили у Вооруженных сил Украины "режим тишины", чтобы забрать раненых и убитых, после чего обвинили ВСУ в атаке.