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​Начальника администрации Бердянского морпорта подозревают в нанесении 2,5 млн гривен убытков

Чиновника, а также еще трое причастных лиц, задержаны.

​Начальника администрации Бердянского морпорта подозревают в нанесении 2,5 млн гривен убытков
Фото: Lb.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили начальнику администрации Бердянского морского порта (входит в состав Администрации морских портов Украины) о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государству было нанесено 2,49 млн гривен убытков.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что чиновника задержали. Также задержаны еще трое лиц, причастных к совершению преступления. Речь идет о заместителе начальника Бердянского филиала АМПУ, инженере Бердянского филиала ГП АМПУ и экс-руководителе коммерческой компании. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. 

"Как установило следствие, указанные лица течение 2018 - начала 2019 годов организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически поставленное оборудование. В результате, интересам государства был нанесен ущерб на 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - говорится в сообщении.

Расследование этих фактов НАБУ и САП проводят с февраля 2019 года.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины устроила обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях.

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