СБУ пришла с обысками в Одесский порт и АМПУ

Служба безопасности Украины в среду, 19 февраля, устроила обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокуратуры.

Следственные действия связаны с уголовным делом о сдаче в аренду буксиров.

"В течение пяти лет должностные лиц, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. Руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые были в десятки раз ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток", - сказано в заявлении.

Дело расследуется по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.

Напомним, что в ноябре 2019 года одесское издание "Думская" опубликовало большой материал о "буксирной схеме" в портах Одессы. По информации журналистов, в 2016 году начальник Одесского порта Игорь Ткачук (давний знакомый Владимира Гройсмана) завел на предприятие частные буксирные компании, которые за несколько месяцев заняли около 80% всех буксирных проводок в Одессе.

Флот Одесского порта состоит из 12 буксиров. Их технические данные позволяют производить любую операцию с любым типом прибывшего в порт судна.