Лауреаты общенациональной программы "Человек года" в номинации "Финансист года"

Онур АНЛИАТАМЕР

Глава Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина)

Три главных события 2019 года по Вашей версти :

Зеленский стал президентом и новый сформированный парламент. Экономическая стабильность и эффективность гривны по отношению к доллару США. Встреча Зеленского с Путиным в Париже.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели : Будьте добры к людям, животным и природе, и они будут добры к вам.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Профессиональным баскетболистом .

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Участие в эпическом фильме-блокбастере (например, «Игра престолов», «Властелин колец»).

Быть сегодня успешным – это… Инвестируйте в хороших людей, доверяйте им, помогайте им быть лучше, чем вы сами.

Ваш любимый афоризм? Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Крестный отец .

На что вам жалко тратить деньги? Цветы.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? На депозите в моем банке.

Сколько вам нужно денег для счастья? Достаточно, чтобы моя семья была счастливой и здоровой.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Здоровье это то, что вы не можете купить, поэтому оно важнее.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» И я использую ее что бы вернуть вам.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Моей кошке.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Иногда быть слишком консервативным.

Есть ли у Вас любимая книга? Почему народы терпят неудачу - Дарон Ацемоглу.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Mustafa Kemal Ataturk.

Какое чудо св е т а Вы хот е ли б ы перенести в сво й р о дно й город ? Чт о б ы оно символ и з иро вало? Великая пирамида в Гизе - потому что все остальные уже разрушены. Для меня это символизирует, независимо от того, насколько вы богаты и могущественны, вы умрете в конце; Главное оставить что-то большое и красивое, чтобы тебя запомнили навсегда.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Мелисаэла - Сочетание имени двух моих дочерей.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Холм у памятника Леониду Быкову. Я могу показать красоту Киева, речки Днепра, Печерской Лавры и упомянуть о памятниках Второй мировой войны и Голодомора.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение - быть отцом двух дочерей и учить их жизни. Самая большая ошибка - не пойти на свадьбу моего лучшего друга из-за командировки. Он напоминает мне, э то каждый раз, когда он видит меня.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Летний отдых с семьей у моря.

Виталий РОМАНЧУКЕВИЧ

Первый заместитель Председателя Правления АКБ «Индустриалбанк», вице-президент Ассоциации украинских банков, Кандидат экономических наук

Победитель в номинации «Банкир 2018 года» в рамках Всеукраинского проекта «Финансовые учреждения Украины 2018: достойные, успешные, надежные» проведенным Ассоциацией Украинских Банков и Издательским Домом «Украина Бизнес» совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной Торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА «Стандарт рейтинг», Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ).

Победитель в номинации «Банковское дело и правовое обеспечение» в рамках проекта «Гордость Львовщины 2019» от Европейской Ассоциации развития бизнеса.

Специальная награда памяти Вадима Гетьмана, вручаемый лучшему менеджеру финансового сектора 2019 года, который внес весомый вклад в развитие банковского дела в Украине, по версии международного финансового клуба «Банкиръ».

Три главных события 2019 года по Вашей версии:

1) Индустриалбанк стал расчетным банком компании MoneyGram (мы первые внедрили в Украине новый продукт Aссount Dеposit с возможностью зачисления на банковский счет в любом банковском учреждении Украины, которые предоставляют услуги физическим лицам, аналога нету и в СНГ).

2) Мы осуществили весомый шаг в направлении конвертации гривны и популяризации гривневых расчетов на международных рынках. Моя команда в Индустриалбанке провела операцию на межбанковском валютном рынке по продаже гривны для международного финансового учреждения - нерезидента (которая разместила ее на собственном гривневом корсчета для дальнейшего использования при проведении расчетов для своих клиентов нерезидентов, теперь представительство ООН, дипломатические учреждения и другие покупают гривну на нерезиденте и оплачивают через украинский банк).

3) Активная работа в Ассоциации украинских банков (АУБ) позволила значительно увеличить количество новых членов АУБ, восстановлено тесное и плодотворное сотрудничество с Национальным банком Украины, что говорит об эффективной работе и востребованности спроса банковского сектора в необходимости консолидации и объединенного отстаивание интересов.

Ваша «Формула успеха»: Я всегда действую пока другие думают и колеблются.

Ваш жизненный девиз: Спешить творить добро.

Кем Вы мечтали стать в детстве? До 10 лет я маме говорил, что буду директором, а когда она спрашивала директором чего, я отвечал - неважно главное директором, с 11 лет имел большую мечту стать банкиром.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? На самом деле мечт у меня много. Я очень люблю выражение Богдана Гаврилишина: Мечтайте, но велико мечтайте, о больших вещах.

А вообще с самого детства, как я себя помню я мечтал совершить путешествие в Тибет (горные Гималаи), пока ее не реализовал.

Быть сегодня успешным – это… Ключ к успеху в любимом деле - умение вести за собой людей, мотивировать и заряжать их энергией достижения общей цели. Успех = (цель (четко знать, что хочешь) + команда) + (знать, как сделать + любить свое дело + здравое суждение + гибкость + риск + действовать + вовремя распределить приоритеты + ....).

Ваш любимый афоризм? «У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление», Бернард Шоу .

На что вам жалко тратить деньги? Жалко тратить деньги на людей в которых потом разочаровываешься.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? В основном собственные сбережения я вкладываю в качестве инвестиций в различные активы (золото, ценные бумаги, стартапы). И конечно размещаю на банковском депозите в национальной валюте в Индустриалбанке.

Сколько вам нужно денег для счастья? Деньги не делают меня счастливее, они несут в себе другое предназначение. В большей степени деньги для человека это испытание, как отсутствие их так и большое количество. Но энергия счастья точно не в деньгах.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье для меня в положительных эмоциях. Например встречаешь друга с детства и вспоминаешь общие жизненные моменты которые через много лет наполняют тебя радостью.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю невозможное возможным».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Зависть белая или черная это всегда нехорошо ощущения. Я не завидую людям так как хорошо знаю что за все в этой жизни надо будет заплатить, и каждому из нас в этом мире дано будет ровно столько настолько кто заслуживает или готов понести испытания.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Не всегда могу дослушать собеседника до конца, если собеседник медленный.

Есть ли у Вас любимая книга? Я много читаю, поэтому назвать единую любимую книгу невозможно. Из художественной литературы выделю «Мертвые души» (Николая Гоголя), «Алхимик» (Пауло Коэльо), с бизнес литературы «Атлант расправил плечи» (Айн Ренд), «Никогда не ешьте в одиночку» (Кейт Феррацци), «7 Навыков высокоэффективных людей» (Стивен Кови), «Самый богатый человек в Вавилоне» (Джордж Сэмюэль), «Homosapiens» (Ной Харари), «Думай и богатей» (Наполеон Хилл).

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Леонардо Да Винчи, Бенджамин Франклин, Иван Франко, Уинстон Черчилль, Вадим Гетьман с этими личностями планетарного масштаба мне хотелось бы подружиться и пообщаться.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Перенес бы в Киев статую Христа-Искупителя как символ христианства на место монумента Родина Мать. А заодно еще бы перенес здание Форт Нокс (хранилище слитков золота в США).

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Ябчик.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Сначала показал бы Киев, а потом конечно повез на Западную Украину (Львов, Ивано-Франковск, Карпаты), чтобы показать ему культурный колорит откуда я родом.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Мне кажется, еще рано подводить такие серьезные итоги. Самое большое достижение - это то, что у меня есть моя семья, жена и двое дочерей, ради них я и живу.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Лучший отдых — это время проведенное вместе с семьей. А время, проведенное с кумом то вообще феерия.

Юлия ФРОЛОВА

Председатель Правления АО «Банк Альянс»

Три главных события 2019 года по Вашей версии : Лучшая диллинговая команда среди банков Украины; Старт торгового финансирования; Банк вошел в топ 30 ведущих финансовых учреждений страны.

Ваша «Формула успеха» : Учиться, учиться и еще раз учиться. А затем делать так, чтобы эти знания не оставались мертвым грузом, а чтобы действительно были применены на практике в работе и вообще в жизни.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Волшебником, ну в крайнем случае – фокусником.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Увидеть Эверест. Почему именно Эверест? Это в чистом виде магия, это самый высокий пик на планете.

Быть сегодня успешным – это… быть эффективным. Быть эффективным сегодня – это не просто опция, это важнейший критерий для каждого, причем как в работе, так и в личных сферах. Темп жизни сейчас очень большой и попросту нету времени для того, чтобы медленно раскачиваться или делать что-то не на 100%.

Ваш любимый афоризм? И это пройдет. Когда нахлынет сильный гнев или сильная радость, посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. Очень сильная мысль от Соломона.

На что вам жалко тратить деньги? На лекарство.

Как (в чем) вы храните личные сбережения? В удовольствиях.

Сколько вам нужно денег для счастья? Столько, чтобы позволить сделать близких счастливыми.

Если счастье не в деньгах, то в чем? В познании.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Далай Лам а - д уховны й лидер тибетского народа .

Илон Маск - выдающийся инженер, изобретатель и предприниматель, соучредитель компании PayPal, основатель компаний SpaceX, Tesla, SolarCity и The Boring Company.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Упрямство .

Есть ли у Вас любимая книга? Последний, самый объемный и один из наиболее известных романов Ф. М. Достоевского – «Братья Карамазовы».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Нестор Иванович Махно́ - революционер-анархист, во время гражданской войны 1917—1922 годов командовал крестьянской повстанческой армией Украины.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Александрийский маяк – седьмое чудо света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Земля 2.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Национальный заповедник Хортица - крупнейший остров на Днепре и уникальный природный и исторический комплекс, а в 2007 году Хортица была названа одним из "Семи чудес Украины".

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Из самых больших достижений – конечно же, сын.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Кулинария, а особенно – выпекание пасхальных куличей.