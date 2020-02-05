Лауреаты общенациональной программы "Человек года" в номинации "Мэр года" (малых городов)

Андрей Абрамченко

Измаильский городской голова (Одесская обл.)

Измаильский городской голова Андрей Абрамченко впервые был избран общиной Измаила на эту ответственную должность в октябре 2010 года, а на очередных выборах через пять лет с результатом 94,5 процента его кандидатуру поддержало беспрецедентное количество избирателей.

Уже первые шаги определили основные приоритеты городского головы, которые полностью соответствовали ожиданиям общества. Среди первоочередных задач были качественные коммунальные услуги, капитальный ремонт жилого фонда, городских дорог и тротуаров, повышения благоустройства и безопасности, создания надлежащих условий в коммунальных учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы, реконструкция инженерной инфраструктуры, обновление автобусного парка городских перевозок, развитие сетей наружного освещения, привлечения инвестиций в экономику города, развитие малого и среднего бизнеса.

Благодаря усилиям Андрея Абрамченко и стратегическому подходу удалось последовательно решить основные проблемные вопросы и заложить надежный фундамент, с которого началось обновление и осовременивание города.

Среди реализованных в г.Измаил проектов можно назвать: строительство многофункционального Дворца спорта с бассейном и залами, которое находится на заключительной стадии, новая замечательная набережная на Дунае у Диорамы - исторической и туристической достопримечательности, отстроенные заново проездные и пешеходные части проспектов и крупных магистральных улиц, километры капитального ремонта городских дорог, реконструированный детский сад "Парус" и еще два, которые строятся сейчас, - "Светлячок" и "Ивушка", полное освещение города в соответствии с европейскими стандартами, стабильно функционирующие коммунальные предприятия, новые уютные парки и скверы, капитальные ремонты школ и детских садов, построенное социальное жилье для детей-сирот, капитально отремонтированы отделения городских больниц, развитие спортивной сферы - реконструкция центрального стадиона, недавно переданного в коммунальную собственность, устройство современных спортивных и детских площадок во всех микрорайонах города, масштабный ремонт придомовых территорий, активное участие города в европейских грантах.

До этого далеко неисчерпаемого перечня проделанной работы можно добавить внедрение общегородской системы видеонаблюдения, строительство ряда светофорных объектов, полное обновление автопарка на автобусных маршрутах и использования систем контроля движения, создание туристических маршрутов и реконструкция второй дунайской набережной, где швартуются иностранные круизные суда, десятки тысяч высаженных деревьев на территории города, упорядочения работы исполнительных органов местного самоуправления и служб, предоставляющих соответствующие сервисы гражданам.

Измаил сегодня - это современный европейский город, в котором в последние годы растет численность населения. Измаил развивается во всех сферах своей жизни, получает инвестиции в развитие и модернизацию собственной инфраструктуры. Измаил является примером социальной и политической стабильности на юге Украины. И это ярко иллюстрирует плодотворную деятельность Андрея Абрамченко, который вместе с общиной делает Измаил красивым, комфортным и успешным городом.

Андрей Белоусов

Каменской городской голова (Днепропетровськая обл.)

Награжден нагрудным знаком Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины «Знак почета», нагрудным знаком «За развитие региона», отличием Президента Украины - юбилейной медалью «25 лет независимости Украины», Грамотой Верховной Рады Украины «За заслуги перед Украинским народом», Знаком отличия Министерства обороны Украины «Медаль за содействие Вооруженным силам Украины».

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году : Основные события 2019 года в моей профессиональной деятельности, связаны конечно же с развитием Каменского. В 2019 наш город стал еще лучше:

- мы открыли два замечательных сквера по пр. Свободы и по ул.Г.Глаголева;

- открыли многоквартирный дом для переселенцев по пр.Конституции, 32;

- город получил 20 новых автобусов;

- открыли современные детские садики в пос.Романково и на Черемушках (№43);

- открыли реконструированный Дворец тенниса, новой стадион «Надия» на левобережье и построили 3 мини футбольных поля на базе 1 го лицея и 24 и 19 школ;

- также в лицее №15 восстановили новый современный бассейн;

- продолжили строительство спортивного комплекса Евробаскета;

- установили много детских и спортивных площадок;

- внедрили программу «Школа плавания» для 1-5 классов;

- капитально отремонтировали отделения в больницах: неврологическое отделение больницы №7, неврологическое отделение и патологии беременных больницы №9, Центр реабилитации детей в амбулатории №3, также отрыли Центр реабилитации для участников боевых действий больницы №5.

Ваша «Формула успеха» : Моя «Формула успеха»: четкая фокусировка на поставленной цели + план достижения цели + работа над достижением цели + молитва = успешный результат.

Кем Вы мечтали стать в детстве? В детстве, как и многие мальчики, я мечтал стать космонавтом, но потом что-то пошло не так и я стал мэром.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Есть, но это секрет.

Быть сегодня успешным – это… достигать поставленных целей и иметь возможность делать добрые дела.

Ваш любимый афоризм? "Лидерство – это искусство побуждать людей делать то, что вам нужно, да еще и потому что они хотят сделать это" Дуайт Д. Эйзенхауэр, американский государственный и военный деятель.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Людьми, которые в нем живут.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Сложно ответить на данный вопрос, ведь мэры нашей страны, мэры всего мира управляют городами в разных условиях и обстоятельствах.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Считаю, что из основных таких проблем - две: энергоэффективность и утилизация отходов.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Конечно не в деньгах, счастье в здоровье родных и близких людей.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю Украину успешной страной!» .

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Не могу объективно ответить на этот вопрос, но коллеги говорят, что мой недостаток это то, что я - перфекционист.

Есть ли у Вас любимая книга? Одна из любимых книг – «Государь» Н.Макиавелли.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С удовольствием подружился б с Николаем Чудотворцем.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? В нашем городе отлично бы смотрелись Висячие сады Семирамиды, как символ красоты и величия, которое способен сотворить человек.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Названием своего родного города – «КАМЕНСКОЕ».

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Я бы показал ему наш город.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главные достижения - это моя семья и деятельность, которой я сейчас занимаюсь. А ошибки я не считаю и не оцениваю их величину, я не жалею об ошибках, это опыт, который делает нас мудрее.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Объезд родного города/

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Владимир Коваленко

Мэр г. Новая Каховка (Херсонская обл.)

Кандидат экономических наук, орден «За заслуги 3 степени» .

Три главных события 2019 года по Вашей версии:

- Бюджет развития города в 2019 году составил 48 млн. грн;

- 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого отамана К ости Гордиенко расположена в г. Новая Каховка;

- ОТГ- создана Новокаховская объединенная территориальная громада - 11 населенных пунктов с численностью 74000 граждан.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели : «Никогда не претендовать на истину, ищи ее вместе с обществом, единомышленниками и активистами»; «Помни, что срок работы мэром короче чем жизнь. Думай о том как ты будешь смотреть в глаза людям после своей каденции».

Кем Вы мечтали стать в детстве? Врачом-хирургом или офицером Советской армии .

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Есть реальность 7 дней в неделю, 12-13 часов в сутки, без выходных, практически без полноценных отпусков, в постоянном поиске нового, чтобы время не опередило тебя, служить общине города.

Быть сегодня успешным – это… р азговаривать на одном языке с различными категориями населения. Доносить до их сознания пути решения проблемных вопросов.

Ваш любимый афоризм? «Думай, чтобы ты не делал, а если что-то неправильно, то Боженька тебя накажет» - так мне говорила в детстве мама.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Больше всего горжусь отношениями с людьми, жителями моего города различных категорий в любое время . 15 лет назад в городе перешли на индивидуальное автономное отопление в многоквартирных домах и таким образом ми решили сегодняшнюю проблему многих городов так как население из-за высоких тарифов на отопление не может их оплатить.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Экс мэр города Николаев - Владимир Чайка . Экс мэр города Запорожье - Евгений Карташов.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Несоответствие законодательства, регламентирующего деятельность органов местного самоуправления на предмет взаимоисключения . Органам местного самоуправления добавляют новые полномочия, которые неподкрепленные финансовыми ресурсами . Не проводить выборы депутатов городских советов от политических партий.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Деньги как следствие собственной реализации. Счастье, что есть возможность себя реализовать.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... примирю всю Украину».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Никому. У каждого свой крест.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Доброта за пределами здравого смысла по отношению к тем людям, которые этого не заслуживают.

Есть ли у Вас любимая книга? Нравятся исторические романы. Очень люблю стихи, как элемент прихода в себя в пиковые моменты. Любимая книга В. Пискуля «Фаворит».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Григорием Потемкиным и Богданом Хмельницким .

Какое чудо светаВы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Висячие сады Семирамиды. В нашем засушливом, знойном крае он и бы символизировали благодать и гармонию.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Человек.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Пригласил бы на экскурсию по Херсонщине , где я живу и работаю и в Черкасскую область , где я родился , там ковалась история Украины.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Д остижение это то, что я живу на этой земле и имею возможность работать и помогать людям в решении их жизненных проблем . Самая большая ошибка та, что в детстве покинул музыкальную школу, а мечтал сыграть на фортепиано на большом балу .

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Движение - это игровые виды спорта - футбол, волейбол, а также теннис настольный и большой . Люблю петь - соло, дуэт и в сопровождении ансамбля.

Сергей Редчик

Хмельникский городской голова (Винницкая обл.)

«Заслуженный работник социальной сферы», «Отличник образования Украины».

Три главные события 2019 год а по Вашей версии:

Хмельник получил статус «Громада-кандидат» инициативы ООН (ЮНИСЕФ) «Громада, дружественная к детям и молодежи»;

Заключение инвестиционного договора (48 млнгрн) на реставрацию памятника архитектуры национального значения Дворца графа Ксидо;

- Хмельник получил награду «Самый прозрачный бюджет» международного проекта ПРОМИС.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели, Ваша «формула успеха», жизненное кредо: Одна из моих жизненных истин - вера в лучшие качества людей, коллег, партнеров, друзей, оппонентов. Формула успеха: «Планировать - на перспективу, работать - на результат». Кредо: «Стремиться и достигать».

Кем Вы мечтали стать в детстве? Мечты со временем у каждого меняются. Сначала, как все мальчишки моего возраста, мечтал стать пилотом. Посмотрел фильм «Три мушкетера» - появилась другая мечта. Начал заниматься спортом - опять новые герои. В общем, я был обычным ребенком своего времени. Ведь редко бывает так, что ребенок четко знает, чего хочет. Одно могу сказать точно: мечты стать главой родного города у меня не было.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если да, то какая? Конечно, куда же без мечты ... Хочу, чтобы Хмельник стал курортом европейского уровня с современной инфраструктурой, перспективой развития и высоким уровнем жизни.

Говоря о слове УСПЕХ, какое содерж ание Вы в него вкладываете? Успех для меня - это счастье ловить моменты тех дел, которые удается достигать жизнью, жить здесь и сейчас, это - труд со вкусом победы над собой ...

Ваш любимый афоризм : Єдиний, хто не втомлюється, - час. А ми – живі, нам треба поспішати. (Лина Костенко).

Чем Вы больше всего гордитесь в городе? Каждый город - особенный. Наш Хмельник - это курортная «мекка», радоновая столица Украины. Сюда каждый спешит за самым дорогим - здоровьем. Я горжусь, что именно Хмельник является так ой уникальной здравницей с тысячелетней историей (с 1362 года) , приветливыми и гостеприимными людьми.

Кто, по Вашему мнению, является образцовым мэром? Современный руководитель города - это лидер-визионер, менеджер, управленец, профессионал, стратег, тактик, дипломат и, конечно же, Человек, которому доверяет общество.

Главная проблема украинских городов, которую нужно решать в первую очередь: Развитие «критической» инфраструктуры.

Если счастье не в деньгах, то в чем ? Счастье в деньгах - иллюзия. Счастье - это когда здоровые дети, родители, внуки, родные и дорогие сердцу люди, когда мирно и спокойно на душе, в доме, в городе, селе, в нашей стране...

Дайте мне точку опоры и я ... вместе с командой единомышленников открою для Хмельника новые горизонты.

Кому в жизни Вы завидуете? Завидовать - это разрушать себя, свою жизнь, свой мир. Не завидую.

Какая черта характера Ваш главный недостаток? Фанатичная преданность работе, а еще - иногда эмоции переполняют, но я стараюсь им НЕ поддаваться.

Есть ли у Вас любимая книга? «Города для людей» (Йен Ґэл).

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Интересно было бы пообщаться с Богданом Хмельницким. В нашем городе установлен памятник этому выдающемуся гетману Украины.Есть сведения, что в свое время он побывал в Хмельнике.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой город? Что бы оно символизировало? Если все в наших руках, то воображением и творением заботливых рук искусно усовершенствовал бы уникальный природный дар Хмельника – целительную радоновую воду, создав «Радоновый Рай» - оздоровительный оазис мирового уровня, который символизировал бы гармонию человека и природы.

Если бы Вы открыли планету, как бы Вы ее назвали? Планета «Новая Украина».

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Конечно же, - в Хмельник, и это было бы для нас не только почетно, но и полезно тем, что мы бы тогда попали в фокус внимания мировых СМИ. Хмельник - на первых страницах ведущих изданий. А за этим – инвестиции, развитие города! Это же СУПЕР !!!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Достижением считаю доверие общества, которое берегу в своем сердце. Ошибкой - ... Живу, как все обычные люди, а потому и ошибаюсь .

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Я уже говорил, что фанатично предан работе. Поэтому отдыхаю за любимым делом, которому отдаюсь сполна. Сегодня – это городской парк. Вместе с земляками радуюсь, видя, как он возрождается и оживает. Люблю постоять в вечернее время у воды, глядя на фонтаны, лебедей, диких уток, фазанов … Это не только побуждает к размышлениям, но и вдохновляет, добавляет креатива.