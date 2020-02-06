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"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам

Аналогичное мнение бытовало 200 лет назад.

"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
Фото: media.1plus1.ua

Комедийные сериалы телеканала "1+1" на 2020 год были сняты исключительно на украинском языке, тогда как все 7 мелодрам - на русском.

Об этом сообщила продюсер сериалов и фильмов телеканала Алена Еремеева, пишет "Телекритика".

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще", - заявила она во время презентации нового сезона телеканала "1+1".

Также, по мнению каналов, украиноязычные сериалы сложнее продавать за рубеж.

"Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем - чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем - часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также в числе наших паратнеров есть компании, которые производят здесь - и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы", - сказал на презентации генеральный продюсер "1+1" Максим Кривицкий.

"Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском. Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы", - добавила Еремеева.

Напомним, что в 1832 году писатель Григорий Квитка-Основьяненко специально написал повесть "Маруся", чтобы доказать, что от украинского языка "можна розчулитися".

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