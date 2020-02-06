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Зеленский просил нардепов принять закон о рынке земли до конца пленарной недели

Депутаты заявляли, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

Зеленский просил нардепов принять закон о рынке земли до конца пленарной недели
Фото: Анна Стешенко

Во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский попросил нардепов принять законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня. Об этом рассказал источник в парламенте ресурсу "РБК-Украина".

"Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале", - рассказал собеседник.

При этом депутаты заявляли, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

Напомним, утром 6 февраля в Верховную Раду приезжал президент Владимир Зеленский. После встречи с ним фракция "Слуга народа" решила голосовать за закон о продаже земли. Тем не менее, Рада начала работу с задержкой в полтора часа, т.к. оппозиция заблокировала президиум и трибуну. После этого в зале произошла потасовка, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук предложил продлить работу парламента до 20:00.

Несмотря на драку, Рада все же вошла в процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении.

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