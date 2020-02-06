Зеленский просил нардепов принять закон о рынке земли до конца пленарной недели

Депутаты заявляли, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

Во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский попросил нардепов принять законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня. Об этом рассказал источник в парламенте ресурсу "РБК-Украина".

"Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале", - рассказал собеседник.

При этом депутаты заявляли, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

Напомним, утром 6 февраля в Верховную Раду приезжал президент Владимир Зеленский. После встречи с ним фракция "Слуга народа" решила голосовать за закон о продаже земли. Тем не менее, Рада начала работу с задержкой в полтора часа, т.к. оппозиция заблокировала президиум и трибуну. После этого в зале произошла потасовка, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук предложил продлить работу парламента до 20:00.

Несмотря на драку, Рада все же вошла в процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении.