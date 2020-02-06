Фото: Lb.ua

В Верховной Раде произошла потасовка возле президиума.

Как сообщает корреспондент LB.ua, первый вице-спикер Руслан Стефанчук предложил продлить работу парламента в четверг до 20:00.

За это проголосовали только 222 депутата, около 30 членов фракции "Слуга народа" не голосовали.

Стефанчук попробовал поставить вопрос повторно, что вызвало недовольство оппозиции. Некоторые депутаты, в частности Сергей Власенко, попробовали прорваться в президиум, но были остановлены "слугами". Возникла потасовка.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Вице-спикер призвал депутатов воздержаться от непарламентских методов протеста.

"Я обращаюсь к депутатам, которые, к превеликому сожалению, провоцируют непарламентское поведение в этом зале: займите свои места и приступите к выполнению своих обязанностей. Парламент - место для дискуссий, доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяних прыжках", - сказал он.

В результате Стефанчуку удалось добиться продления вечернего заседания до 19:30, за это проголосовали 226 народных депутатов.