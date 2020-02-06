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Рада начала работу с задержкой в полтора часа и с оппозицией в президиуме

Тимошенко стала на месте Разумкова.

Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада в четверг начала работу с задержкой в полтора часа.

Сразу после открытия заседания спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв, с которого депутаты вернулись только после 11:30.

В президиуме парламента и возле трибуны собрались представители оппозиционных фракций "ОПЗЖ" и "Батькивщина". В частности, Юлия Тимошенко устроилась на месте председателя Верховной Рады. Они пытаются не допустить принятия закона о продаже земли во втором чтении и в целом.

Фото: Ян Доброносов

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Фото: Анна Стешенко

В связи со сложившейся ситуации первый вице-спикер Руслан Стефанчук начал ставить на рассмотрение проекты постановлений об отмене ранее принятых законов. Их отклонение - обязательная процедура для подписания законов.

Напомним, что утром 6 февраля в Верховную Раду приезжал президент Владимир Зеленский. После встречи с ним фракция "Слуга народа" решила голосовать за закон о продаже земли.

Работа парламента может затянуться до глубокой ночи.

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