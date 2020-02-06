Закон о рынке земли будут рассматривать по регламенту со всеми правками.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что вечернее заседание в четверг может затянуться до глубокой ночи в связи с рассмотрением поправок в законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом он сказал журналистам после разговора фракции с президентом Владимиром Зеленским, который утром приезжал в здание парламента.

"Сегодня работаем до ночи. Мы проголосовали за это на фракции. Люди говорят: мы устали, давайте сядем, доработаем, сколько возможно, сегодня, увидим нашу скорость. Вы же понимаете, что мы парализуем Раду благодаря этому законопроекту? Идем по регламенту - это может на месяц парализовать", - сказал он.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.