Арахамия: к Разумкову запретили приходить с телефонами после прослушки Гончарука

"Это не очень удобно: потом выходишь, а у тебя 100 пропущенных звонков".

После скандала с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука в Верховной Раде и Кабинете министров усилили меры безопасности.

Об этом в комментарии "Буквам" рассказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

На вопрос, есть ли уже понимание, кто записывал разговоры в Кабмине, Арахамия выразил мнение, что это мог быть кто-то из участников встречи. Нардеп уточнил, что это его личное предположение.

"Я не разбирался глубоко в этой теме, но мое мнение, что писал кто-то из участников встречи. Кто именно – это уже теории заговора. Кабинеты проверили, в кабинетах ничего нет", - сказал нардеп.

Арахамия уточнил, что после этого были ужесточены охранные меры.

"После этого сильно ужесточилась тема охраны, и к Разумкову уже с телефоном не зайдешь. Также и по Кабмину и министрам. Это не очень удобно: если заседание по полтора часа, то потом выходишь, а у тебя 100 пропущенных звонков", – рассказал он.

Между тем генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что результаты расследования прослушки Гончарука будут обнародованы в течение ближайшего времени.

"На протяжении недели-двух мы сообщим о результатах Президенту и обществу", - сказал он на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Дело расследует Служба безопасности Украины.

Напомним, что 15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" опубликовали запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, на которой звучали голоса, похожие на премьер-министра, министра финансов Оксаны Маркаровой и замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно изменяется, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос", – сказал человек с похожим на Гончарука голосом.

Вскоре в сети появилась вторая часть прослушки. На записи в обсуждении, кроме перечисленных в первой части, якобы участвуют также министр Тимофей Милованов и зампред НБУ Дмитрий Сологуб.